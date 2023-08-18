Роскомнадзор заблокирует фейковый сайт нижегородского диагностического центра

КДЦ. Фото: Яндекс. Карты

Роскомнадзор заблокирует фейковый сайт диагностического центра в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

– В настоящий момент по данному факту правоохранительными органами проводится проверка. Роскомнадзор запустил процесс блокировки противоправного контента, – уточнили в ведомстве.

Ранее представители ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» заявили в своем телеграме, что в сети можно наткнуться на клон их сайта. От оригинала веб-страницу отличить довольно сложно, о том, что это фейк, говорят только даты приемы – они устарели.

– Будьте аккуратны, не оставляйте свои персональные данные. Конкуренты не дремлют. Наш официальный сайт – dcnn.ru, – напомнили в нижегородском диагностическом центре.

Напомним, что ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина. Об этом сам нижегородец сообщил в своем телеграмм-канале.