Объем производства товаров дзержинских предприятий вырос на 24%

В Дзержинске подведены итоги социально-экономического развития города за первое полугодие 2023 года. Рост зафиксирован по всем основным социально-экономическим показателям, наиболее высокий результат достигнут по отгрузке товаров собственного производства. За первое полугодие 2023 года дзержинские предприятия отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на сумму 93,6 млрд рублей, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В среднем по Нижегородской области прирост составил 13,5%.

«Химический комплекс – это основа экономики Дзержинска, но наряду с ним активно развиваются и предприятия других отраслей: машиностроения, пищепрома, производства текстиля. Эффективность мы оцениваем не только по объему отгрузки продукции собственного производства, но и по другим, не менее важным показателям. Например, по объему инвестиций, который в этом году тоже должен показать значительный прирост по сравнению с 2022 годом. По итогам первого квартала наши предприятия инвестировали в основной капитал более 2,7 миллиарда рублей, и это на 42% больше, чем за первый квартал прошлого года. Можно с уверенностью говорить, что промышленный комплекс в Дзержинске развивается, а значит, предприятия готовы предоставлять высокооплачиваемые рабочие места, платить налоги в бюджеты всех уровней», – отметила заместитель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова.

Ключевой отраслью экономики Дзержинска по-прежнему остаются обрабатывающие производства, к которым относятся производство химических веществ, пищевых продуктов, текстильных изделий, машин, оборудования и т.д. По обрабатывающим производствам наибольший темп роста показали предприятия, занимающиеся производством электрического оборудования (66,2%), ремонтом и монтажом машин и оборудования (46,3%), производством химпродукции (36,2%). Также зафиксирован рост объемов производства в пищевой и легкой промышленности.

Добавим, что среднемесячная заработная плата за январь-май 2023 года по крупным и средним организациям увеличилась на 20,6% относительно первого полугодия 2022 года. Сейчас она составляет 57 721,8 руб.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска