Проект гостиницы ИТ-Кампуса в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Фото: АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области»
Гостиницу ИТ-Кампуса мирового уровня построят в Нижнем Новгороде. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.
Заключение экспертизы было получено 17 августа. Отмечается, что застройщиком является ООО«Развитие инновационных проектов», а подготовили проект такие компании, как «Технологический проект», «ПБ-Групп», «Вертикаль. Проектирование», «Архитектурное бюро «Студия 44», «ТСН Проект», а также «Проектное бюро Буданова».
Гостиницу простроят в Нижегородском районе на улице Большие Овраги.
Напомним, строительство межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня «Неймарк» началось в Нижнем Новгороде в апреле этого года.
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