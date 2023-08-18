Участники проекта "Летний институт НГЛУ" готовятся к аттестации

Консультационный блок прошел в оживленной дискуссии

Реализация федерального проекта «Летний институт» на площадке Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова приближается к логичному завершению. Зарубежные коллеги – участники проекта подводят итоги и оформляют все идеи реализации партнерских проектов в конкретные научно-образовательные проекты.

17 августа в НГЛУ были организованы экспертная и стажировочная площадки для 25 молодых преподавателей и исследователей из-за рубежа по программе повышения квалификации «Современное информационное общество и стратегии социальной адаптации в поликультурной образовательной среде».

В стажировочном блоке старший научный сотрудник научно-образовательного центра и заместитель директора Института непрерывного образования НГЛУ, кандидат филологических наук, доцент, практикующий переводчик Максим Чиков представил инновационные практики лингвообразования в области переводческой и педагогической деятельности, в том числе программу «Фразеоэкстрактор».

Разработанный специалистами из НГЛУ сервис позволяет извлекать словосочетания из текстов для учебных, научных и производственных целей.

На данный момент программа работает для 4 иностранных языков. Извлеченный материал служит для составления учебных глоссариев, научных баз данных для исследования типологии словосочетаний, в том числе фразеологических, и составления терминологических баз, применяемых в системах автоматизированного перевода.

Функционирование программы основано на семантическом, а не формальном принципе, и она не имеет аналогов в мире.

Эксперты НГЛУ представили зарубежным коллегам инновационную разработку университета - "Фразеоэкстрактор"

Экспертная площадка была организована при участии директора Института непрерывного образования НГЛУ, кандидата педагогических наук, доцента Юлии Чичериной, которая непосредственно курировала содержательные аспекты реализации федерального проекта «Летний институт» в НГЛУ. В рамках экспертной работы Юлия Чичерина проконсультировала участников проекта в области содержания и презентации материла для итоговой аттестации по программе повышения квалификации.

Консультационный блок прошел в оживленной дискуссии, результатом которой стали инновационные идеи по партнёрским научно-образовательным проектам. Коллеги из зарубежных вузов-партнеров поделились своими амбициозными и новаторскими планами, предложив чрезвычайно разнообразный спектр форм сотрудничества: цифровые практикумы, конкурсы инноватик, научно-практические форумы, научные кейс-чемпионаты, научно-образовательные тренинги, альманах научных публикаций и т.д.

Все инновационные идеи будут представлены на аттестационных мероприятиях в НГЛУ в ближайшие дни.

Фото: Пресс-служба НГЛУ