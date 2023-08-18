Коттедж на берегу Волги продают в Кстове за 48 млн рублей. Фото: Авито.

Трехуровневый коттедж в историческом районе Старое Кстово продают за 48 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

В описании объекта сказано, что коттедж находится на берегу Волги, поблизости есть магазин, аптека, детский сад и школа.

Площадь трехэтажного особняка составляет 552 «квадрата», на которых расположены девять комнат. Для отдыха также есть бильярдная, кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и сауна.

Отмечается, что особняк еще не достроен. Рабочие заканчивают возведение забора по границам участка. Но продавец пишет на сайте, что строительная организация продолжит работы на участке после смены владельца, уже с учетом его предпочтений.

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