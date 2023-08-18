Глеб Никитин предложил создать единую программу обновления транспорта в России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фото: страница Глеба Никитина во ВКонтакте
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать единую программу для обновления общественного транспорта в России. Эту идею он озвучил Президенту в рамках Президиума Госсовета по вопросу развития общественного транспорта в России. Об этом Глеб Никитин сообщает в своем телеграм-канале.
По его словам, на сегодняшний день более 40 тысяч транспортных средств в России требуют замены. В Нижегородской области уже обновляют и автобусы, и электротранспорт.
Поэтому нужна программа по модернизации общественного транспорта, единая для всей страны. А для этого, в свою очередь, потребуется продление поддержки по федеральным программам.
Напомним, первые пять электробусов поступят в Нижний Новгород в сентябре.
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