Сварщик АО «Транснефть-Верхняя Волга» стал «Лучшим сварщиком» по итогам регионального конкурса

Александр Щепкин, сотрудник АО «Транснефть-Верхняя Волга», занял 1 место в номинации «Лучший сварщик» в региональном конкурсе профессионального мастерства. Конкурс «Лидер строительства Нижегородской области - 2023» проводился среди строительных организаций и предприятий, и в нем приняли участие специалисты 12 компаний различных отраслей экономики региона.

Цель конкурса - повышение престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганды их достижений и передового опыта, а также развития навыков творческого подхода к работе.

Состязания проходили по трём номинациям: «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший штукатур». Александр Щепкин электрогазосварщик 6 разряда центральной ремонтной службы линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево» Горьковского районного нефтепроводного управления показал наилучший результат в теоретической и практической частях.

Теоретические вопросы касались соблюдения охраны труда и ГОСТ на сварные соединения по применяемым видам сварки на конкурсе. В практическое задание входило выполнение двух видов сварки – ручной и механизированной, в одном из сложных положений под углом 45°.

«Каждый конкурс требует умения собраться во время выполнения заданий, преодолеть волнение, и, конечно, серьезной подготовки. Сначала волновался, но, когда начался непосредственно сварочный процесс, надел маску – металл плавится, дуга горит, – волнение прошло: я на своём месте, в своей работе. А когда меня объявили победителем, почувствовал гордость», - отметил Александр Щепкин.

Электрогазосварщики ремонтных служб предприятия осуществляют сварку металлических конструкций разного уровня сложности, а также деталей, изделий и трубопроводов различного предназначения, поддерживают объекты трубопроводного транспорта в нормативном состоянии, обеспечивая бесперебойную и безопасную транспортировку нефти и её продуктов по магистральным трубопроводам.

Справочно:

Организаторы конкурса «Лидер строительства Нижегородской области - 2023» - саморегулируемые ассоциации: «Объединение нижегородских строителей», «Нижегородское объединение строительных организаций», «Строй Форум» и Союз «Строители Приволжья».

Фото: Пресс-служба АО «Транснефть-Верхняя Волга»