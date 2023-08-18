В «Нижновэнерго» состоялось закрытие IX трудового сезона студенческих отрядов

В течение летних месяцев 34 студента Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева из студенческого отряда «Энергия» трудились на объектах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

На время работы студенты были официально трудоустроены. Полученные теоретические знания в университете ребята закрепляли на практике, работая в составе бригад по эксплуатации распределительных сетей, а также в отделе учёта электроэнергии и оптимизации потерь.

В филиале «Нижновэнерго» особое внимание уделяется охране труда, поэтому перед началом работы все студенты прошли первичный инструктаж, ознакомились с правилами техники безопасности. Также им выдали необходимую спецодежду.

За ребятами были закреплены наставники. Они консультировали студентов в сложных рабочих вопросах, контролировали их деятельность и обеспечивали безопасность. Сами ребята отметили, что в коллективе всегда царила дружеская атмосфера взаимопомощи.

«В первую очередь хочу поблагодарить работников филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» за предоставленную возможность работать на объектах компании. Благодаря такой практике мы смогли полностью погрузиться в профессию и приобрели большой опыт. У нас были наставники, которые детально рассказывали про эксплуатирующее оборудование и отвечали на все интересующие нас вопросы. Благодарим их за ценные советы, которые пригодятся нам в дальнейшем», – поделился своими впечатления от работы командир студенческого энергетического отряда «Энергия» Андрей Квасюк.

Студенты смогли познакомиться не только с основной деятельностью компании, но и окунуться в корпоративную жизнь. Одним из ярких событий стало закрытие трудового семестра, которое прошло в неформальной обстановке – на гоночной трассе в центре автомотоспорта «Академия». Состоялась гонка между ребятами из студенческого отряда и представителями Совета молодёжи. Самым быстрым оказался студент Иван Бондарев.

«Поздравляю ребят с окончанием трудовой деятельности в этом году! Благодарю за ответственное отношение к работе и вклад в развитие компании! Растёт достойное поколение, которому мы сможем смело доверить наше ответственное дело. В будущем мы с радостью готовы принять на работу квалифицированных специалистов», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.