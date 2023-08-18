Форум «Русский культурный код XXI века» пройдет в Нижнем Новгороде 20 августа

Дом народного единства. Фото: телеграм-канал Дома народного единства

Культурно-философский форум «Русский культурный код XXI века» пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Дом народного единства.

Представители Русской Православной Церкви, общественности, правительства Нижегородской области, а также деятели искусства и науки расскажут, что такое «Русский культурный код XXI века» и как отечественная культура будет развиваться в ближайшие десятилетия.

Кроме того, в Нижний Новгород приедут более 30 экспертов в различных сферах культуры. Деятели кино, литературы, живописи, философии, музыки из разных городов страны будут работать в тематических секциях форума.

Мероприятие запланировано на 12.00 20 августа. Оно пройдет в Мининском университете. Для участие нужно зарегистрироваться.

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