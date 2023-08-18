Тёплая и облачная погода ожидается в Нижнем Новгороде в День города 20 августа

Прогноз погоды на День города в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Уже завтра, в субботу, Нижний Новгород погрузится в атмосферу праздника по случаю 802-го дня рождения города. Мероприятия начнутся с самого утра и будут проходить на разных площадках до самого вечера. Завершится праздничная программа выступлениями любимых артистов и салютом. Ну, а чтобы погода не преподнесла нижегородцам и гостям города сюрпризов, стоит заранее ознакомиться с прогнозом синоптиков.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», завтра в столице Приволжья дождей не предвидится. Ожидается комфортная тёплая погода – с утра разогреет от +18 градусов до +21 градуса, а днём термометры покажут +24 градуса. Весь день будет светить солнце, однако в первой половине дня будет довольно облачно. Ветер будет дуть северный и северо-восточный, его скорость достигнет 2-4 метра в секунду.

А вот тем, кто собирается остаться на салют и гулять до глубокой ночи, следует прихватить с собой хотя бы ветровки, поскольку в ночные часы температура воздуха опускается до +13 градусов. В целом погода обещает быть комфортной, и ничто не должно омрачить День города в Нижнем Новгороде 19 августа 2023 года.

С полной программой мероприятий на День города можно ознакомиться здесь.