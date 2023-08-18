Высокая пожароопасность ожидается в Нижегородской области с 19 по 22 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается по Нижнему Новгороду и области с 19 по 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Угрозе пожара присвоен четвертый класс опасности из пяти возможных.

Напомним, сегодня столбики термометров днём покажут +29 градусов, никаких осадков не ожидается. Преимущественно северо-западный ветер будет тихий, его скорость не превысит 2,6 метр в секунду. Погода, в целом, будет стоять солнечная, но облака на небе тоже будут.

Ранее мы сообщали, что в этом году с присасыванием клещей обратилось на 13,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обращения от жителей были зарегистрированы в 48 районах области, восьми районах Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске.

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