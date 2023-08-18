Открытые кинопоказы пройдут в Нижнем Новгороде 27 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Открытые кинопоказы состоятся в Нижнем Новгороде в День российского кино. 27 августа жители и гости города смогут увидеть фильмы, снятые в Нижегородской области. Об этом сообщает Дом народного единства.

В летних кинотеатрах покажут такие картины, как «Васса», «Сибирский цирюльник» и «Китайский сервиз». Посмотреть фильмы можно будет в Детском парке имени Свердлова, парке «Дубки» и парке «Автозаводский». Начало в 20.00.

Также показ кинофильма будет организован в Доме народного единства. В зале «Единство» зрителям представят документальный фильм «Казаки» о казачьем батальоне «Крым». Там же состоится встреча с режиссерами Олегом Некишевым, Ольгой Кирий, Михаилом Буровым. Чтобы посетить мероприятие, необходимо зарегистрироваться.

Кроме того, в 15.00 в Доме народного единства пройдет мастерская кинодокументалистики «От кадра до премьеры» по съемке фильма от режиссера RT Олега Некишева. Для посещения этого мероприятия, также нужно записаться предварительно.

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