Новая волна коронавируса ожидается в Нижегородской области осенью Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородские врачи прогнозируют новую волну коронавируса в Нижегородской области осенью. Об этом пишет NewsNN со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, осенью ожидается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Специалисты не исключают, что жители начнут заболевать новым штаммом коронавируса.

При этом уточняется, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией будет зависеть от коллективного иммунитета.

Напомним, ранее об осенней вспышке коронавируса рассказал завкафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Виктор Краснов.