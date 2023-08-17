На ремонт нижегородских дорог дополнительно направят 1,7 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 1,7 млрд рублей направят дополнительно на ремонт нижегородских дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок, который предполагает выделение из регионального бюджета почти 1,7 млрд рублей на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения.

Помимо этого, 119,8 млн рублей добавят на проведение высокотехнологичных кардиоопераций в больнице им. Королева. 200 млн рублей планируют направить на возмещение части затрат, которые связаны с модернизацией и расширением производств промышленных предприятий. 100 млн рублей будут направлены на софинансирование муниципальных программ поддержки предпринимательства. 355,1 млн рублей дополнительно закладывают на возмещение затрат аграриям.

69 млн рублей предусмотрено на капремонт здания общежития Работкинского аграрного колледжа.

В случае принятия поправок Заксобранием, доходы и расходы регионального бюджета увеличатся на 5,6 млрд рублей и составят 286,2 млрд и 329,3 млрд рублей соответственно.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что увеличить доходную часть удалось благодаря поступлению налоговых и неналоговых доходов.