Полиция опровергла информацию о существовании этнической группировки в Сормове Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полиция опровергла информацию о существовании этнической группировки, которая нападает на молодежь в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее в нижегородских пабликах появилась информация о том, что в Сормовском районе появилась группировка, которая нападает на нижегородцев, а сам процесс нападения снимает на камеру. В полиции отметили, что с начала года в региональные ОВД подобные заявления не поступали.

Кроме того, опубликованный видеоролик является компиляцией из различных видеозаписей, собранных в открытых источниках информации.

Также в МВД добавили, что за распространение в СМИ недостоверной информации, предусмотрена административная ответственность.