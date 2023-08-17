Аллею в память о погибших в ходе СВО воинах открыли в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба городской думы.

Аллею в память о погибших в ходе СВО воинах открыли в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Церемония открытия состоялась на площади имени Маршала Жукова 17 августа. Ее посетил председатель городской Думы Олег Лавричев, глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, первый заместитель директора департамента региональной безопасности Нижегородской области Наталья Черепанова, директор департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Алексей Кашканов и многие другие.

Перед началом церемонии военный оркестр штаба Приволжского округа войск национальной гвардии исполнил Гимн Российской Федерации.

Олег Лавричев обратился к семьям погибших военнослужащих и напомнил, что в Нижнем Новгороде ведется большая работа по увековечению памяти воинов, погибших в ходе СВО. В частности, одну из улиц Советского района Нижнего Новгорода назовут в честь Героев Донбасса.

Михаил Шатилов добавил, что подобная аллея впервые появилась в городе.

- Ребята, погибшие в зоне боевых действий, защищая Родину – это наши герои. Для страны, города и района – это невосполнимая потеря, мы никогда не забудем подвиги каждого из них. Теперь о бойцах и их свершениях будет знать каждый житель Приокского района, - подчеркнул он.