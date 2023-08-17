Около 300 автобусов закупят для 32 муниципалитетов Нижегородской области Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Около 300 автобусов закупят для 32 районов Нижегородской области. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале.

Как отмечается, новые автобусы закупят по механизму специальных казначейских кредитов. Средства одобрены президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию. Примерно 80% закупаемых автобусов будут использоваться для муниципальных перевозок, остальные 20% — для межрайонных маршрутов.

В планах покупка автобусов для 32 муниципалитетов, среди них Богородск, Городец, Балахна, Арзамас, Кстово, Павлово, Чкаловск, Кулебаки, Шаранга, Спасское, Вознесенское, Гагино, Урень, Воскресенское, Семёнов, Бутурлино, Красные Баки, Лысково, Ветлуга, Вад, Перевоз, Сосновское, Дивеево и многие другие. Возможно также дополнение или изменение в списке районов.