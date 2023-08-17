Участники проекта «Летний институт» ознакомились с прорывными практиками Княгининского университета

16 августа 25 молодых преподавателей-исследователей из 15 зарубежных вузов в рамках федерального проекта «Летний институт», который реализуется в НГЛУ с 7 по 20 августа, посетили стажировочную площадку вуза-партнера – Нижегородского инженерно-экономического университета (Княгининский университет) в г. Княгинино.

Стажировочный модуль программы повышения квалификации «Современное информационное общество и стратегии социальной адаптации в поликультурной образовательной среде» был организован коллегами в предметной сфере, связанной с региональным поликультурным компонентом в непрерывной профилизации. На площадке были представлены мастер-классы и кейсы, раскрывающие особенности межрегионального и внутрирегионального сотрудничества как основы научно-образовательного, культурного и экономического развития регионов.

Участников стажировки сердечно поприветствовал ректор университета Анатолий Евгеньевич Шамин, который лично провел экскурсию по инновационным пространствам научно-образовательной среды вуза. Практико-ориентированная академическая модель университета, направленная на развитие сельских территорий в Нижегородском регионе, вызвала чрезвычайно живой интерес у зарубежных коллег.

Практико-ориентированная академическая модель Княгининского вуза вызвала живой интерес у зарубежных коллег

Гости из вузов ближнего зарубежья с удовольствием погрузились в научно-образовательные и практико-ориентированные активности, организованные экспертами Княгининского университета, в области проектной деятельности, VR и IT - технологий, робототехники. Стажировочный модуль был реализован при участии первого проректора Александра Смирнова, проректора по воспитательной работе Натальи Бухаловой, директора Института экономики и управления Ольги Фроловой, директора Инженерного института Евгения Воронова, заместителя директора IT-клуба Евгения Бобышева, директора Института педагогики и дополнительного образования Сергея Козлова.

Особым ярким событием для зарубежных гостей стал тест-драйв современной сельскохозяйственной техники, которая является важнейшей частью современной научно-образовательной инфраструктуры Княгининского университета. Вуз традиционно является точкой притяжения для различных категорий населения района, сосредоточением заряженных людей и драйвером развития региона. Участники проекта были активно вовлечены в профессиональный диалог, результатом которого стали идеи о будущем партнерском взаимодействии между вузами принимающей стороны и университетами-участниками проекта.

Фото: Пресс-служба НГЛУ