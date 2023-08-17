Высокоскоростную железнодорожную магистраль могут построить между Москвой и Нижним Новгородом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением построить высокоскоростную железнодорожную магистраль до Нижнего Новгорода. Об этом президент России сообщил во время запуска проекта магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Отметим, что сейчас высокоскоростную магистраль планируют построить между Москвой и Санкт-Петербургом, время в пути будет занимать два часа и 15 минут. После этого ВСМ планируют построить в ряде других городов, в том числе и в Нижнем Новгороде, Воронеже и на Урале.

Президент России считает, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между столицей и Питером – это только первый этап. Потом нужно будет двигаться и в другие города России.