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НовостиОбщество17 августа 2023 13:28

Сервис «Рождение ребенка» помог зарегистрировать 3500 нижегородских малышей

Благодаря сервису можно зарегистрировать новорожденного без личного посещения органа ЗАГС
Елизавета КОПЫЛОВА
Сервис «Рождение ребенка» помог зарегистрировать 3500 нижегородских малышей

Сервис «Рождение ребенка» помог зарегистрировать 3500 нижегородских малышей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти 3,5 тысячи нижегородских малышей зарегистрировали через сервис «Рождение ребенка». Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Как отмечается, статистику проводили в период с января по июль 2023 года. Показатель 3,5 тысячи составляет 23,8% от общего числа родившихся в регионе. По числу зарегистрированных на Госуслугах новорожденных Нижегородская область занимает второе место, уступая республике Башкортостан.

Напомним, что суперсервис «Рождение ребенка» позволяет оформить электронное свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать новорожденного без личного посещения органа ЗАГС. Благодаря данным в электронном виде, родителям станут доступны онлайн-услуги для получения маткапитала, оформлению ребенку СНИЛС и ИНН и некоторые другие услуги.