Сервис «Рождение ребенка» помог зарегистрировать 3500 нижегородских малышей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти 3,5 тысячи нижегородских малышей зарегистрировали через сервис «Рождение ребенка». Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Как отмечается, статистику проводили в период с января по июль 2023 года. Показатель 3,5 тысячи составляет 23,8% от общего числа родившихся в регионе. По числу зарегистрированных на Госуслугах новорожденных Нижегородская область занимает второе место, уступая республике Башкортостан.

Напомним, что суперсервис «Рождение ребенка» позволяет оформить электронное свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать новорожденного без личного посещения органа ЗАГС. Благодаря данным в электронном виде, родителям станут доступны онлайн-услуги для получения маткапитала, оформлению ребенку СНИЛС и ИНН и некоторые другие услуги.