Проект правительственного квартала на Сенной прорабатывают в Нижнем Новгороде

Деловой квартал должен появиться на площади Сенной.
Фото: Мария СОРОКИНА
Концепция размещения делового квартала на площади Сенной прорабатывается в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в региональном минграддеятельности.
В рамках этой концепции специалисты попытаются увязать рассматриваемое архитектурное решение с обликом города.
- После подготовки концепции будут определены технико-экономические параметры, на основании которых будет проведен расчет финансово-экономической части проекта и определены сроки и механизмы реализации, - добавили в министерстве.
В настоящее время определяются механизмы реализации проекта и источники его финансирования.
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