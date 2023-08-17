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НовостиОбщество17 августа 2023 13:00

Проект правительственного квартала на Сенной прорабатывают в Нижнем Новгороде

Источники финансирования проекта пока не определены
Мария СОРОКИНА
Деловой квартал должен появиться на площади Сенной.

Деловой квартал должен появиться на площади Сенной.

Фото: Мария СОРОКИНА

Концепция размещения делового квартала на площади Сенной прорабатывается в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в региональном минграддеятельности.

В рамках этой концепции специалисты попытаются увязать рассматриваемое архитектурное решение с обликом города.

- После подготовки концепции будут определены технико-экономические параметры, на основании которых будет проведен расчет финансово-экономической части проекта и определены сроки и механизмы реализации, - добавили в министерстве.

В настоящее время определяются механизмы реализации проекта и источники его финансирования.

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