Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 11:36

На поддержку нижегородской промышленности дополнительно направят 300 млн рублей

Средства позволят компенсировать покупку оборудования и муниципальные программы
Елизавета КОПЫЛОВА
На поддержку нижегородской промышленности дополнительно направят 300 млн рублей

На поддержку нижегородской промышленности дополнительно направят 300 млн рублей

Фото: Иван Макеев

300 млн рублей дополнительно направят на поддержку нижегородской промышленности. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в ходе выездного собрания членов Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП).

Во время совещания заместитель губернатора отметил, что прошлый год был непростым для нижегородских промышленников. Из-за санкций были изменены логистические цепочки, появилась необходимость заместить некоторые компоненты и материалы.

-Комплекс мер поддержки, предоставленных предприятиям региона, показал свою эффективность и был высоко оценен на федеральном уровне. Поэтому губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение выделить дополнительно 300 миллионов рублей на поддержку промышленности. 200 миллионов - на субсидию для компенсации части затрат на приобретенное оборудование, 100 миллионов – на софинансирование муниципальных программ развития промышленности, - отметил Андрей Саносян.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что меры поддержки промышленности актуальны и востребованы для предприятий. Эти средства помогут компенсировать затраты с приобретением нового оборудования и поддержат муниципальные программы.