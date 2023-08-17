На поддержку нижегородской промышленности дополнительно направят 300 млн рублей Фото: Иван Макеев

300 млн рублей дополнительно направят на поддержку нижегородской промышленности. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в ходе выездного собрания членов Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП).

Во время совещания заместитель губернатора отметил, что прошлый год был непростым для нижегородских промышленников. Из-за санкций были изменены логистические цепочки, появилась необходимость заместить некоторые компоненты и материалы.

-Комплекс мер поддержки, предоставленных предприятиям региона, показал свою эффективность и был высоко оценен на федеральном уровне. Поэтому губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение выделить дополнительно 300 миллионов рублей на поддержку промышленности. 200 миллионов - на субсидию для компенсации части затрат на приобретенное оборудование, 100 миллионов – на софинансирование муниципальных программ развития промышленности, - отметил Андрей Саносян.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что меры поддержки промышленности актуальны и востребованы для предприятий. Эти средства помогут компенсировать затраты с приобретением нового оборудования и поддержат муниципальные программы.