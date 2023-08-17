Сериал о театре «Из Нижнего в Россию» выйдет 19 августа Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сериал о театре «Из Нижнего в Россию» выйдет в День города 19 августа. Об этом сообщила автор проекта Александра Шапкова.

Как отмечается, это будет шестисерийный документальный сериал, который расскажет почему театр родился 2500 лет назад, как развивался на протяжении истории России и какую роль сыграл в этом Нижний Новгород.

-Научно-популярный проект рассчитан на тех, кто хочет ближе познакомиться с театром. Вместе с экспертами мы исследуем нижегородский театр как пример уникального культурного кода, а также ищем ответы на вопросы: зачем нужно ходить на спектакли, почему театр кажется многим консервативным и в каком состоянии находится этот вид искусства сегодня, – рассказала автор идеи проекта, продюсер сериала «Из Нижнего в Россию», нижегородка Александра Шапкова.

Сериал создан студентами продюсерского факультета Школы-студии МХАТ совместно с молодыми нижегородскими специалистами в сфере кинопроизводства. В съемках участвовали многие известные нижегородские деятели кино и театра.

Кроме того, экспертами сериала выступили известные личности, среди которых историк театра Анатолий Смелянский, экономист Александр Рубинштейн, театральный критик Ольга Егошина, продюсер Независимого театрального проекта Эльшан Мамедов, директор Нижегородского театра «Комедiя» Дмитрий Коновалов, профессор ННГК им.М.Глинки Анатолий Захаров, актер и художественный руководитель ЦТМ Евгений Пыхтин и многие другие.

Отметим, что в прошлом году состоялись закрытые показы сериала в некоторых учебных заведениях Нижнего Новгорода. Среди них, НГПУ им. К.Минина, ННГУ им. Н.Лобачевского, ДШИ №9 им.А.Д.Улыбышева, Нижегородском Областном колледже культуры, а также в Школе-студии МХАТ и некоторых других.