Никитин призвал за год построить гостиницу в центре Нижнего Новгорода Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал инвестора ускориться и за год построить гостиницу в квартале улиц Новая и Короленко. Об этом глава региона заявил во время встречи с представителями бизнес-сообщества, отвечая на вопрос директора ООО «Фрегат».

- Мне важно понимать, когда вы строить закончите, когда там должно все это схлопнуться с точки зрения брусчатки, чистого неба. Потому что мы для вас там такую среду создаем! Если там будет гостиница в этом месте, то она будет очень интересна и привлекательна. Постройте за год, пожалуйста, - призвал глава региона.

Напомним, все последние годы инвестор ООО «Фрегат», занимающийся развитием застроенной территории в этом квартале, провел в судах и разбирательствах. Причиной стало появление вновь выявленных объектов культурного наследия на этой территории.

- Мы в марте только подписали мировое соглашение, оно рассматривалось судебной коллегией. В рамках этой судебной процедуры было проведено четыре экспертизы, - заявил представитель ООО «Фрегат».