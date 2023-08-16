В городе-побратиме Цзинань появится локация Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В китайском городе-побратиме Цзинань появится локация Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Китайская делегация города-побратима посетила Нижний Новгород по случаю 802-летия города. Встретил их глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Мэр города отметил, что Цзинань – один из первых городов – побратимов Нижнего Новгорода и в 2024 году будет 30-летний юбилей установления побратимских отношений.

- Я знаю, что руководство Цзинаня выступило с инициативой об открытии в городе экономического, туристического, культурно-образовательного центра Нижнего Новгорода. Это прекрасная идея, с радостью её поддержу, мои коллеги обеспечат вас всей необходимой информацией, материалами для организации эффективной работы этого центра, - отметил Юрий Шалабаев.

Цзинань создал у себя Парк городов-побратимов, в скором времени там появится локация Нижнего Новгорода. Проект локации создал нижегородский институт развития городской среды.

Кроме того, в числе перспективных направлений сотрудничества между городами Юрий Шалабаев назвал, сферу экономики, туризма, взаимодействие предприятий, вузов, туристических компаний. Он пригласил туроператоров Цзинаня приехать в Нижний Новгород в начале октября, чтобы познакомиться со сферой гостеприимства и достопримечательностями.

- Обмен с точки зрения образовательного сектора является приоритетным для развития наших взаимоотношений. Мы очень надеемся, что открытие Центра в Нижнем Новгороде станет площадкой для взаимодействия между учителями Цзинаня и Нижнего Новгорода, - добавила директор Шаньдунского центра культурного и образовательного обмена между городами-побратимами, директор туристического агентства «Город-побратим» Ли Юн.