Здание кинотеатра «Рекорд» отреставрируют в Нижнем Новгороде. Фото: УГООКН Нижегородской области.

Кинотеатр «Рекорд» отремонтируют в Нижнем Новгороде до ноября 2023 года. Об этом сообщили УГООКН Нижегородской области.

Согласно информации, подрядчик отремонтирует кровлю, цоколь входной группы и гидроизоляцию. Как известно, здание является объектом культурного наследия и фактически первым городским кинотеатром в Нижнем Новгороде, который функционирует с 1910 года. Оно располагается в Нижнем Новгороде на улице Пискунова 11/7 (литера А).

Заказчиком работ является Центр культуры «Рекорд». Завершить реставрацию планируют до 1 ноября 2023 года.