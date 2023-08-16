Никитин выступил против строительства жилья на месте стадиона «Полет». Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил против строительства жилых многоквартирных домов на месте разрушающегося стадиона «Полет» в Нижнем Новгороде. По его словам, ранее против этой инициативы выступили жители ближайших домов. Об этом он заявил в ходе встречи с бизнес-сообществом 15 августа.

Напомним, данный участок площадью 2,7 га принадлежит ГК «Электроника». Ее владелец Сергей Кузнецов предложил сменить вид разрешенного использования этого участка и построить на месте стадиона современный жилой комплекс.

- Мы не можем идти против мнения местных жителей, - подчеркнул губернатор. – Инвестору стоит подумать какое общественное здание там можно построить, чтобы жильцы положительно отнеслись к его постройке.

Напомним, ранее министерство градостроительного развития Нижегородской области провело на своем сайте опрос о сохранении кинотеатра «Электрон» и стадиона «Полет». Однако подавляющее большинство опрошенных нижегородцев высказались за сохранение объектов. Вместе с тем собственники участков настаивают, что не смогут больше содержать убыточные объекты и намерены провести реновацию на своих участках.