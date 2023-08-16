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НовостиОбщество16 августа 2023 16:11

Никитин выступил против строительства жилья на месте стадиона «Полет»

По словам губернатора, ранее против этого выступили местные жители
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Никитин выступил против строительства жилья на месте стадиона «Полет».

Никитин выступил против строительства жилья на месте стадиона «Полет».

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил против строительства жилых многоквартирных домов на месте разрушающегося стадиона «Полет» в Нижнем Новгороде. По его словам, ранее против этой инициативы выступили жители ближайших домов. Об этом он заявил в ходе встречи с бизнес-сообществом 15 августа.

Напомним, данный участок площадью 2,7 га принадлежит ГК «Электроника». Ее владелец Сергей Кузнецов предложил сменить вид разрешенного использования этого участка и построить на месте стадиона современный жилой комплекс.

- Мы не можем идти против мнения местных жителей, - подчеркнул губернатор. – Инвестору стоит подумать какое общественное здание там можно построить, чтобы жильцы положительно отнеслись к его постройке.

Напомним, ранее министерство градостроительного развития Нижегородской области провело на своем сайте опрос о сохранении кинотеатра «Электрон» и стадиона «Полет». Однако подавляющее большинство опрошенных нижегородцев высказались за сохранение объектов. Вместе с тем собственники участков настаивают, что не смогут больше содержать убыточные объекты и намерены провести реновацию на своих участках.