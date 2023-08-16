Заслуженная артистка России Ольга Кормухина, лидер «Парка Горького» Алексей Белов и группа «Джанго» выступят в Дзержинске 10 сентября

10 сентября в Дзержинске состоятся праздничные мероприятия, посвященные второй годовщине присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести». Главным событием дня станет большой праздничный концерт на площади Дзержинского, который начнется в 17:00. Для жителей и гостей города выступят творческие коллективы Дзержинска, Нижегородской и Владимирской областей и приглашенные артисты.

В 19:00 на сцену выйдет группа «Джанго» во главе с музыкантом, автором и композитором Алексеем Поддубным, а в 20:00 начнется концерт Заслуженной артистки России Ольги Кормухиной и лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова. Завершится праздник красочным лазерным шоу.

Также днем, начиная с 15:00, в Центральном парке культуры и отдыха вас ждет военно-историческая экспозиция и творческие мастер-классы, а с 16:00 – ретро-площадка с танцами и выступлением оркестра.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Дзержинску Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2021 г. № 519.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска