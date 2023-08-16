Участок под КРТ в Ленинском районе выставили на торги. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Минград Нижегородской области объявил аукцион на комплексное развитие территорий в границах улиц Дружбы, Снежной и Энтузиастов и реки Ржавки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций.

Как отмечается, площадь участка составляет 13,7 га. На территории планируют снести 39 домов, восемь из которых аварийные. После расселения жителей, на этом месте построят современный ЖК с объектами инфраструктуры, в том числе, строительство детского сада на 320 человек. Помимо этого, застройщик должен будет перенести существующую поликлинику городской больницы №47 в новые помещения двухэтажной пристроенной части многоквартирного дома с расчетом на 100 посещений в смену.

Кроме того, за счет инвестора будет разработана документация для школы на 1100 человек. Она обеспечит потребность в местах не только жителей новой застройки, но и разгрузит соседние общеобразовательные учреждения.

Организатором торгов выступает ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области», а заявки принимаются до 13 сентября.