АО «Теплоэнерго» снизило долю ветхих сетей на четверть за последние 5 лет

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин представил Совету директоров предприятия отчет об итогах работы с 2018 по 2023 годы. Так, за 5 лет уставный капитал предприятия увеличился в 2,8 раза - до 812,2 млн рублей. Почти в два раза удалось снизить ссудную задолженность и полностью исключить задолженность, не имеющую источников возврата через тарифные решения. Выручка предприятия увеличилась на 900 млн рублей - до 12,9 млрд, в сравнении с 2018 годом. Средняя заработная плата на предприятии за 5 лет выросла на 39%.

С 2018 года обновлены более 500 км тепловых сетей, таким образом, среднегодовой объем замены составил 92,7 км. Это позволило на четверть сократить долю ветхих сетей и на четверть – количество повреждений в сравнении с 2018 годом.

За 5 лет проведена работа по оформлению прав владения имущественным комплексом, результатом которой стало заключенное концессионное соглашение в 2023 году между Нижегородской областью, администрацией города и предприятием. До 2047 года АО «Теплоэнерго» инвестирует более 40 млрд рублей в развитие теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода.

Предприятие расширило географию присутствия, заключив концессионное соглашение по развитию теплосетевого комплекса Чкаловска. В 2021 году была в кратчайшие сроки построена и введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная, проведена замена критичных участков тепловых сетей, что позволило успешно пройти уже два отопительных периода.

Теплоэнерго стало одним из первых ресурсоснабжающих предприятий в стране, кому было одобрено льготное федеральное финансирование из Фонда развития территорий (ранее Фонд содействия развитию ЖКХ). Уже в 2022 году были проведены работы на линейных объектах – замена магистральных сетей в микрорайоне Мещерское озеро. В 2023 году работа продолжена, в том числе, ведется реконструкция трех котельных (Нагорная теплоцентраль, Казанское шоссе, 12а, Углова, 7) и строительство новой котельной на ул. Станиславского.

В части обеспечения социальных гарантий на предприятии возобновлены и расширены программы дополнительного медицинского страхования работников, действует объемный социальный пакет: льготы, дополнительные выплаты, гарантии не только для работников, но и для членов их семей.

В рамках специальной программы «Быт» были улучшены условия труда работников на 68 объектах – котельных, ЦТП. С 2018 по 2023 годы приобретено 90 единиц спецтехники, за счет чего обновлено 70% автопарка.

Член Совета директоров, депутат городской Думы города Нижнего Новгорода Марк Фельдман отметил, что предприятию удалось существенно снизить ссудную задолженность, что позволило направлять больше средств на замену сетей. «Для меня не как члена Совета директоров, а как жителя города особенно важно, что удалось изменить ситуацию с износом сетей за счет роста объемов их замены, и как следствие, уменьшить аварийность. За этими цифрами стоит ежедневный труд каждого из 2500 работников Теплоэнерго – от генерального директора до слесарей, мастеров, водителей, операторов котельных. Предприятием задан хороший тренд на увеличение заработной платы, на создание комфортных условий труда, и это необходимо поддерживать и развивать в дальнейшем, чтобы в отрасль приходили молодые кадры, была преемственность», - подчеркнул Марк Фельдман.

Член Совета директоров, ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев также подчеркнул важность работы с молодежью в части профориентационных программ предприятия: от стипендиальной до трудоустройства студентов старших курсов во время учебы. «С точки зрения привлечения и закрепления на предприятии молодых кадров компания движется высоким темпом и в нужном направлении. Мы видим развитие, заинтересованность в сотрудничестве и активность со стороны сотрудников предприятия и лично генерального директора», - сказал Дмитрий Щеголев.

Совет директоров АО «Теплоэнерго» единогласно принял отчет генерального директора по итогам 5 лет работы предприятия.

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»