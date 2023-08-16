«Экостандарт» лишат статуса мусорного регоператора в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компанию «Экостандарт» лишат статуса регоператора вывоза мусора в Нижегородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.

Напомним, на прошлой неделе Глеб Никитин отметил, что примет жёсткие меры к регоператору из-за невывоза мусора. На межведомственной комиссии было принято решение лишить компанию «Экостандарт» статуса регоператора.

Компания доработает в регионе до конца месяца, в зону ее облуживания входит север области. На данный момент минэкологии запускает процедуру выбора нового регоператора для этой территории, которая объединяет Тонкино, Тоншаево, Шарангу, Шахунью, Урень, Варнавино, Красные Баки, Воскресенское, Ветлугу.

- Сейчас в этих округах «Экостандарт» увеличил количество техники для вывоза мусора. В Воскресенском округе привлечены дополнительные силы и средства других компаний в рамках режима повышенной готовности. Работаем, держим ситуацию на контроле, - добавил Глеб Никитин.