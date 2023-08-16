Участники «Летнего института» встретились с учеными на площадке Волгатех в Йошкар-Оле

Участники проекта "Летний институт НГЛУ" изучили современные цифровые технологии на базе Волгатеха

Преподаватели зарубежных вузов -участники федерального проекта «Летний институт», реализующегося в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова с 7 по 20 августа – продолжили тур по стажировочным площадкам российских университетов-партнеров НГЛУ.

14 августа 25 молодых преподавателей и исследователей из зарубежных вузов – участников федерального проекта «Летний институт» - посетили научно-образовательную площадку Поволжского государственного технологического университета (Волгатех) в г. Йошкар-Ола.

Стажировочный модуль интегрировал в себя мастер-классы «Современные цифровые технологии в межкультурном академическом лингвопространстве», «Роль искусственного интеллекта в организации образовательной экосистемы на уровне организации, страны и международного сообщества», а также посещение лабораторий и экспериментальных площадок вуза, демонстрирующих прорывные практики в области цифровизации и технологических процессов в разных сферах профессиональной деятельности.

Погружение в научно-коммуникационные практики образовательной среды Волгатеха позволило зарубежным коллегам смоделировать интеграцию представленных цифровых сервисов и ресурсов в свою профессиональную деятельность с учетом особенностей межкультурного предметного контекста научного и академического пространства.

Фото: Пресс-служба НГЛУ