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НовостиОбщество16 августа 2023 11:59

Участники «Летнего института» встретились с учеными на площадке Волгатех в Йошкар-Оле

Встречу организовали специалисты НГЛУ
Участники проекта "Летний институт НГЛУ" изучили современные цифровые технологии на базе Волгатеха

Участники проекта "Летний институт НГЛУ" изучили современные цифровые технологии на базе Волгатеха

Преподаватели зарубежных вузов -участники федерального проекта «Летний институт», реализующегося в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова с 7 по 20 августа – продолжили тур по стажировочным площадкам российских университетов-партнеров НГЛУ.

14 августа 25 молодых преподавателей и исследователей из зарубежных вузов – участников федерального проекта «Летний институт» - посетили научно-образовательную площадку Поволжского государственного технологического университета (Волгатех) в г. Йошкар-Ола.

Стажировочный модуль интегрировал в себя мастер-классы «Современные цифровые технологии в межкультурном академическом лингвопространстве», «Роль искусственного интеллекта в организации образовательной экосистемы на уровне организации, страны и международного сообщества», а также посещение лабораторий и экспериментальных площадок вуза, демонстрирующих прорывные практики в области цифровизации и технологических процессов в разных сферах профессиональной деятельности.

Погружение в научно-коммуникационные практики образовательной среды Волгатеха позволило зарубежным коллегам смоделировать интеграцию представленных цифровых сервисов и ресурсов в свою профессиональную деятельность с учетом особенностей межкультурного предметного контекста научного и академического пространства.

Фото: Пресс-служба НГЛУ