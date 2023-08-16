628 миллионов рублей требуют у Нижнего Новгорода за станцию метро «Стрелка» Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородскую мэрию хотят привлечь к субсидиарной ответственности на сумму в 628 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ - Приволжье».

Истцом выступила обанкротившееся компания «ПБ "Инженер"», которая обвиняет ГУММиД в задолженности. Изначально планировалось вернуть долг за счет целевой субсидии, которую в 2018 году губернатор привлек из резервного фонда правительства РФ на достройку «Стрелки». Но деньги пришлось вернуть как неиспользованные. Получить субсидию еще раз не вышло. Рассчитаться с фирмой должны были в апреле 2022 года, однако прокуратуре в судебном порядке удалось добиться отсрочки до конца 2022 года.

Напомним, что субподрядчик выиграл дело о взыскании более 600 млн рублей еще в 2018-2019 годах. Выплатить деньги должен был муниципальный заказчик строительства станции метро «Стрелка». Однако компания-банкрот не может добиться исполнения судебного решения и получения денег.

Взыскатель, который ранее получал ответ от нижегородской мэрии, что денег в бюджете нет, теперь подал иск для привлечения Нижнего Новгорода к субсидиарной ответственности.

Администрации города не понравились такие требования. На одном из судебных заседаний они предоставили документы, согласно которым деньги из бюджета были перечислены ГУММиДу еще в феврале 2022 года. Должник на судебное заседание не явился.

Кроме того, юрист администрации отметил, что в случае неуплаты долга, выделенную субсидию вернут в областной бюджет. Такая ситуация произошла в 2022 году. Однако тогда ГУММиД добился отсрочки, сославших на необходимость финансировать другие важные проекты.

Кроме того, эти же аргументы были использованы заказчиком для второй полугодовалой отсрочки. Но на прошлой неделе арбитражный суд Волго-Вятского округа, по кассационной жалобе ООО «ПБ "Инженер"», отменил повторную отсрочку оплаты долга. Суд решил, что она нарушает права банкрота и его кредитора, которым выступает банк «Пересвет». Именно этот банк оплатил строительство метростанции «Стрелка». Представитель организации-банкрота отметила, что между двумя предоставленными ГУММиДу отсрочками прошло семь месяцев, но задолженность так и не была погашена.

От этой ситуации страдает и сам заказчик. Из-за задолженностей у ГУММиДа были приостановлены расходные операции по лицевым счетам. После недавней отмены отсрочки заказчику вновь грозит блокировка счетов. Кроме того, ГУММиД должен выплатить 145,5 млн процентов по долгу за строительство «Стрелки» в Нижнем Новгороде