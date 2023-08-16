28 случаев заболевания корью вывили в Нижегородской области в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 жителей Нижегородской области заболели корью с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как отмечается, из всех случаев – 16 завозные. Кроме того, всем заболевшим, а также людям, которые с ними контактировали сделали иммунизацию против кори (ее проводят в течение первых 72 часов после выявления заболевания).

- Специалистами Управления определяется круг контактных лиц, принимаются исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. Организуется медицинское наблюдение за всеми контактными лицами, - добавили в сообщении.

Также специалисты Роспотребнадзора напоминают, что лечение кори самостоятельно недопустимо. При проявлении признаком заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. Только врач сможет оценить состояние больного.