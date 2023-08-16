Сотрудника «Нижегородского водоканала» подозревают в получении взятки

Сотрудника "Нижегородского водоканала" задержали по подозрению в получении взятки. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Начальника участка АО «Нижегородский водоканал» задержали по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Помимо этого, в даче взятки подозревают гендиректора подрядной организации.

- По версии следствия, в августе 2022 года начальник участка АО «Нижегородский водоканал» получил от генерального директора подрядной организации взятку в размере 170 тысяч рублей за непринятие мер реагирования при повреждении трубопровода в ходе выполнения работ на объекте по муниципальному контракту, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате несколько домов в Ленинском районе оказались отключены от холодной воды. Подозреваемых задержали. В скором времени им предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.