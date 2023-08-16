Слизни и тараканы захватили ОКН в Балахне Фото: Михаил ФРОЛОВ

Огромные слизни и тараканы захватили объект культурного наследия в Балахне Нижегородской области. Об этом сообщили в сюжете телепрограммы «Кстати…».

Речь идет о здании, которое было построено в конце XVIII века и реконструировано в начале XIX века. Раньше в нем проживал писатель Мельников-Печерский.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения и является характерным образцом архитектуры классицизма.

Местные жители жалуются, что ночью по стенам ползают гигантские слизни. Кроме того, в доме живут тараканы и другие насекомые, которые кусают детей. Жители дома рассказывают, что все паразиты появились в доме одновременно и предполагают, что это связано с водой и отходами, которые сливают через канализационную трубу в подвал. Все проблемы начались приблизительно год назад.

Жильцы дома недовольны. Администрация города отмечает, что дом признан аварийным, а также подлежит реконструкции, однако расселить его обещают до 2032 года. Сейчас ищут подрядчика, который мог бы сделать ремонт. Кроме того, сейчас сменили управляющую компанию для решения проблем здания. Специалисты ДУКа заявили, что сделать ремонт дома сложно из-за должников.

Некоторые жильцы не согласны с таким решением и намерены обращаться в прокуратуру.