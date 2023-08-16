Участок улицы Композитора Касьянова частично перекроют до 1 октября Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Часть улица Композитора Касьянова перекроют до 1 октября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

По информации ведомства, изменения затронут участок в районе домов №8, №10 и №12 по улице Композитора Касьянова. Движение временно приостановят с 6:00 16 августа до 20:00 1 октября. Связаны подобные изменения с прокладкой инженерных коммуникаций.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - добавили в департаменте.

Специалисты рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, недавно стало известно, что движение транспорта будет приостановлено в Нижнем Новгороде, в связи с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню города.