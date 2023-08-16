17-летний нижегородец на мопеде сбил сверстника по пути в соседнее село

Авария произошла в Сосновском районе в 00:10. Фото: УГИБДД по Нижегородской области.

Подросток на мопеде устроил дорожную аварию в Нижегородской области в ночь на 16 августа. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, все произошло в 0:10 в Сосновском районе.

- 17-летний водитель мопеда «Альфа» двигался со стороны села Сазоново в сторону села Виткулово. Около дома №1 по улице Калинина он не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на 17-летнего пешехода, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате оба участника аварии получили травмы. Как отметили в дорожной полиции, молодой человек управлял мопедом не имея водительских прав и предположительно в состоянии опьянения. В момент ДТП водитель транспортного средства находился в мотошлеме.

В настоящее время выясняются все обстоятельства этой аварии.

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