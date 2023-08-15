Жители девяти аварийных домов переедут в новостройку в Кстове. Фото: Фонд развития территорий

В Кстове Нижегородской области 224 человека, проживавшие в девяти аварийных домах переедут в новостройку. Многоквартирный дом №9 ввели в эксплуатацию на улице Сутырина. Об этом сообщается на сайте Фонда развития территорий.

В квартирах новостройки выполнен ремонт «под ключ», установлены сантехника и электрооборудование. Отмечается, что поблизости с новостройкой находятся школы, детские сады, поликлиника и магазины.

По данным министерства строительства Нижегородской области, жители аварийных домов получат ключи от новых квартир уже в сентябре.

Ранее мы сообщали о том, что в Нижнем Новгороде на улице Голубева построят дом для расселения аварийного фонда.

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