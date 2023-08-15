Нижегородские Пакгаузы победили в международной архитектурной премии

Пакгаузы на Стрелке. Фото: АНО «Центр 800»

Нижегородские Пакгаузы стали лауреатом премии «International Architecture Awards 2023». Об этом сообщается в группе «Нижний 800» во ВКонтакте.

Отмечается, что «International Architecture Awards» является одной из престижнейших международных архитектурных премий. А ее цель заключается в определении самых знаковых сооружений во всем мире.

Всего в этом году оценивали 850 проектов. Из них 150 стали лидерами в 25 номинациях. Пакгаузы Нижнего Новгорода победили в категории «Реставрация/Реновация».

Церемония вручения премии состоится 15 сентября в Афинах.

Ранее мы сообщали о том, что строящийся в Кстовском районе микрорайон «Новая жизнь» номинирован на премию «Искусство строить». Он посоревнуется за номинацию «Жилой комплекс года Нижегородской области».

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