Нижегородские Пакгаузы победили в международной архитектурной премии

Пакгаузы на Стрелке. Фото: АНО «Центр 800»
Нижегородские Пакгаузы стали лауреатом премии «International Architecture Awards 2023». Об этом сообщается в группе «Нижний 800» во ВКонтакте.
Отмечается, что «International Architecture Awards» является одной из престижнейших международных архитектурных премий. А ее цель заключается в определении самых знаковых сооружений во всем мире.
Всего в этом году оценивали 850 проектов. Из них 150 стали лидерами в 25 номинациях. Пакгаузы Нижнего Новгорода победили в категории «Реставрация/Реновация».
Церемония вручения премии состоится 15 сентября в Афинах.
Ранее мы сообщали о том, что строящийся в Кстовском районе микрорайон «Новая жизнь» номинирован на премию «Искусство строить». Он посоревнуется за номинацию «Жилой комплекс года Нижегородской области».
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