Движение транспорта ограничат из-за празднования Дня города в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Движение транспорта будет приостановлено в Нижнем Новгороде, в связи с проведением мероприятий приуроченных ко Дню города. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на сайте городской мэрии.

С 00.01 18 августа до 06.00 22 августа закроют проезд по проспекту Ленина на автомобильной парковке гипермаркета «Окей», а с 00.01 19 августа до 06.00 20 августа – напротив дома 115 по проспекту Ленина и на въезде на парковку гипермаркета «Окей» около входа станции метро «Кировская».

С 00.01 14 августа до 23.59 22 августа для автомобилистов будет закрыто круговое движение и парковочное пространство площади Буревестника около памятника техники «Метеор».

Проезд от улицы Ивана Чугурина до улицы Коминтерна, от площади Буревестника до дома №7 и трансформаторной подстанции №3527 по улице Энгельса перекроют с 00.01 18 августа до 12.00 20 августа.

Движение транспорта ограничат у кинотеатра «Россия» и по бульвару Заречный с 06.00 18 августа до 21.00 21 августа. Проезд закроют также 19 августа по улице Бетанкура до пересечения с Волжской набережной с 18.00 до 23.00.

С 00.01 18 августа до 12.00 20 августа нельзя будет проехать по парковочному пространству площади Советской около дома №7.

19 августа с 14.00 до 23.59 будет закрыто круговое движение на пересечении улиц Адмирала Васюнина и Бориса Корнилова. А с 00.01 до 23.59 там будут запрещены остановка и стоянка.

Движение транспорта прекратится у ДС «Юность», а также от дома №7 до дома №3 по улице Ярошенко с 06.00 18 августа до 22.00 20 августа.

Объехать зоны проведения мероприятий автомобилисты смогут по прилегающим улицам.

Напомним, движение общественного транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода с 14 по 23 августа. Это также связано с проведением Дня города.