Стадион «Водник» могут реконструировать с помощью ГЧП. ФОТО: Среда 800.

АНО «На старт» предложила реконструировать стадион «Водник» с помощью государственно-частного партнерства. Это предложение прозвучало во время встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями бизнес-сообщества.

По словам представителя компании, они намерены вложить в этот проект 500 миллионов рублей. При этом со стороны правительства финансирование не потребуется. Губернатор Нижегородской области воспринял эту идею с энтузиазмом.

- Очень хочу государственно-частное партнерство, - тут же заявил глава региона. – Поручаю Шалабаеву встретиться и обсудить развитие стадиона «Водник».

Напомним, ранее мы писали, что проект реконструкции стадиона «Водник» разработали в Нижнем Новгороде еще в 2022 году. Стадион хотели сделать по подобию площадки «Спорт Порт». Стоимость проекта составляла около 13,8 млн рублей. Однако проект не смог пройти государственную экспертизу.