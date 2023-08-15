«Леони Рус» из Заволжья взыскивает с нижегородских налоговиков 35,4 млн рублей

Завод по производству автомобильных жгутов не работает уже второй год. Фото: Иван МАКЕЕВ

Предприятие «Леони Рус» из Заволжья взыскивает с нижегородских налоговиков 35,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

«Леони Рус» производил автомобильные жгуты. Но предприятие остановило работу после введения санкций и ухода из России иностранных компаний. Однако «Леони Рус» продолжает выплачивать компенсацию работникам в Заволжье.

Предприятие хочет взыскать необоснованные переплаты по НДС в размере 35,4 миллиона рублей. В прошлом году ФНС отказали «Леони Рус» в выплатах этой суммы.

В этом году нижегородский арбитражный суд удовлетворил иск предприятия, которое обжаловало отказ ФНС. Теперь по решению суда ФНС должна не только вернуть сумму переплаты, но также доплатить и проценты в размере 640 тысяч рублей.

Пока судебное решение в законную силу не вступило.

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