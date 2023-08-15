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НовостиОбщество15 августа 2023 15:22

«Леони Рус» из Заволжья взыскивает с нижегородских налоговиков 35,4 млн рублей

Завод по производству автомобильных жгутов не работает уже второй год
Павел МАЙОРОВ
Завод по производству автомобильных жгутов не работает уже второй год.

Завод по производству автомобильных жгутов не работает уже второй год.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Предприятие «Леони Рус» из Заволжья взыскивает с нижегородских налоговиков 35,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

«Леони Рус» производил автомобильные жгуты. Но предприятие остановило работу после введения санкций и ухода из России иностранных компаний. Однако «Леони Рус» продолжает выплачивать компенсацию работникам в Заволжье.

Предприятие хочет взыскать необоснованные переплаты по НДС в размере 35,4 миллиона рублей. В прошлом году ФНС отказали «Леони Рус» в выплатах этой суммы.

В этом году нижегородский арбитражный суд удовлетворил иск предприятия, которое обжаловало отказ ФНС. Теперь по решению суда ФНС должна не только вернуть сумму переплаты, но также доплатить и проценты в размере 640 тысяч рублей.

Пока судебное решение в законную силу не вступило.

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