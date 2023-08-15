Нижегородская область получит более 450 млн для расселения из аварийного жилья

Нижегородская область в сентябре получит дополнительно более 450 млн на строительство двух домов под расселение аварийного жилья. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В сентябре Нижегородская область получит дополнительную финансовую поддержку за счет средств Фонда развития территорий РФ. На завершение строительства двух новых домов для расселения граждан из аварийного жилья выделят 451,54 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В прошлом году мы более чем на 40 процентов перевыполнили показатель по количеству расселенных граждан. Более 12 тысяч человек уже получили новое жилье! Такой результат и позволил нам получить поддержку Правительства России, о которой сообщил председатель Правительства Михаил Мишустин, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Известно, что дополнительные средства пойдут на завершение работ над домом №1 на улице Дружаева и над домом №33 по улице Героя Васильева.

Напомним, три многоэтажки строят в Нижнем Новгороде для расселения аварийного фонда и жителей улицы Краснодонцев, которые пострадали от хлопка газа. О том, как прошла проверка городских строек, сообщает мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Почти на 80 процентов уже готов дом №31 по улице Героя Васильева. Там идет отделка и монтаж внутренних сетей. В доме №33 по той же улице, а также в многоэтажке №1а по улице Дружаева процент готовности немного ниже.