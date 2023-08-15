Легковушка въехала в туристический автобус на Зеленском съезде Нижнего Новгорода

ДТП на Зеленском съезде. Фото: Предоставлено «КП-Нижний Новгород».

Десятки автомобилистов стали свидетелями серьезного ДТП на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде вечером 15 августа. Во время подъема на площадь Минина и Пожарского в туристический автобус влетела легковушка. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщил очевидец происшествия.

– Водитель автобуса вышел и организовал реверсивное движение для других автомобилей, – рассказала читательница «Комсомолки».

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, неизвестно.

В настоящее время мы уже запросили информацию по данному ДТП в пресс-службе ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, что утром 15 августа маршрутка №45 столкнулась с легковушкой в центре Нижнего Новгорода. Авария произошла в 10:40 у здания №9/4 на улице Минина в районе одного из корпусов Волжского государственного университета водного транспорта. Есть пострадавшие.