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НовостиПроисшествия15 августа 2023 14:50

Легковушка въехала в туристический автобус на Зеленском съезде Нижнего Новгорода

Авария с туристическим автобусом произошла на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
ДТП на Зеленском съезде. Фото: Предоставлено «КП-Нижний Новгород».

ДТП на Зеленском съезде. Фото: Предоставлено «КП-Нижний Новгород».

Десятки автомобилистов стали свидетелями серьезного ДТП на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде вечером 15 августа. Во время подъема на площадь Минина и Пожарского в туристический автобус влетела легковушка. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщил очевидец происшествия.

– Водитель автобуса вышел и организовал реверсивное движение для других автомобилей, – рассказала читательница «Комсомолки».

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, неизвестно.

В настоящее время мы уже запросили информацию по данному ДТП в пресс-службе ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, что утром 15 августа маршрутка №45 столкнулась с легковушкой в центре Нижнего Новгорода. Авария произошла в 10:40 у здания №9/4 на улице Минина в районе одного из корпусов Волжского государственного университета водного транспорта. Есть пострадавшие.