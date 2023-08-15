Гастро-фестиваль «Арзамасский трактирщик» состоится в Нижегородской области. Фото: пресс-служба администрации Арзамаса

Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик» состоится в Нижегородской области 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Арзамаса.

Мероприятие пройдет на фестивальной площадке Парка культуры и отдыха имени Гайдара в Арзамасе. Там 10 кафе и ресторанов представят аутентичные блюда, названия которых пока держат под секретом. Кроме того, на мероприятии запланированы выступления творческих коллективов.

Отмечается, что цель фестиваля в Арзамасе – возродить кулинарные традиции города XVIII-XIX веков.

Напомним, фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста» состоится в Нижнем Новгороде. Полеты аэростатов над городом и областью пройдут с 16 по 21 августа.

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