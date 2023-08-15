Дождевой сад и парковые качели появятся в поселке Гнилицы в Нижнем Новгороде

Сквер. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Дождевой сад и парковые качели появятся в поселке Гнилицы, расположенном в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Благоустройство проведут в сквере на пересечении улиц Третьяковская и Петрозаводская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Концепцию будущего развития территории обсуждали с местными жителями. Они рекомендовали обрезать ненужные и мешающие веток с крон деревьев и кустарников вокруг обелиска погибшим в Великой Отечественной войне воинам-автозаводцам. Также жители попросили высадить новые саженцы.

Ещё в сквере планируется проложить новые пешеходные дорожки, установить скамейки, парковые качели, а также разбить дождевой сад из растений.

Напомним, что масштабное благоустройство стартовало в парке Кулибина в Нижнем Новгороде. На данный момент подрядчик приступил к подготовительным работам и очистке территорий от сухостойных деревьев. Далее запланирован демонтаж покрытий дорожек, установка бордюрного камня и ремонт существующего шахматного клуба.

Вместо аварийных деревьев планируется высадить более 30 кленов, лип, рябин, черемух и ясеней, а также около 1500 кустарников и более 190 погонных метров живой изгороди. Кроме этого, будет выполнено устройство газонов и цветников.

Также недавно радостная новость пришла из Чкаловска, где завершили благоустройство пристани и набережной. Там появился футуристичный многофункциональный павильон с амфитеатром и видовой площадкой, баскетбольное поле и спортивные тренажеры, игровая площадка, стилизованная под гибрид «Метеора» и самолета АНТ-25.