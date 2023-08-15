Деревянный мост не выдержал грузовик и рухнул в Нижегородской области

Мост рухнул в деревне Уткино под весом грузовика. Фото: "ЧП 52 Нижний Новгород".

Деревянный мост обрушился в деревне Уткино Борского района, сообщает Телеграм-канал «ЧП 52 Нижний Новгород». Как сообщили местные жители, по мосту пытался проехать грузовик с навозом. Переправа не выдержала и частично обрушилась в реку Некрасу. Таким образом, половина деревни оказалась отрезана от большой земли.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области обрушился автомобильный мост через реку Урга. Как рассказали в региональном министерстве транспорта, переправа пришла в негодность из-за незаконного проезда фур.

Кроме того, неоднократно сообщалось о проблеме с размещением постоянной переправы до поселка Тумботино. Наплавной мост и паром работают преимущественно в теплое время года, а зимой жителям Павловского района приходится ходить через реку пешком.