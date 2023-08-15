Глеб Никитин поручил начать борьбу с нелегальными пунктами приема металлолома в Нижегородской области

Пункт приема металла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время встречи с представителями бизнеса к губернатору Нижегородской области обратился предприниматель Анатолий Кузнецов, владеющий легальным пунктом приема металлолома. Он сообщил, что в то время как они платят налоги и полностью соблюдают все законодательные процедуры, другие пункты работают нелегально. И в скором времени ситуация может ухудшиться.

- С 1 октября вступает в силу закон, согласно которому мы должны перейти на безналичный способ оплаты за металлолом, - рассказал бизнесмен. - При этом все эти нелегальные пункты уже ищут способ обойти этот закон. Если им это удастся, то нам станет работать еще сложнее.

В связи с обращением предпринимателя губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил департаменту региональной безопасности совместно с МВД усилить борьбу с нелегальными пунктами приема металлолома.

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