Строительство экопромпарка началось в Дзержинске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительные работы начались на территории экопромпарка в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В промышленном парке будут размещаться организации, которые занимаются переработкой и возвращением в оборот вторсырья. Планируется, что в год такие предприятия смогут переработать более 850 тысяч тонн отходов.

– Строительство экопромпарка должно стать толчком к росту инвестиционной привлекательности Дзержинска. Здесь планируется открытие производств с современными системами безопасности и контролем состояния окружающей среды, – отмечает первый заместитель главы Дзержинска Глеб Андреев.

Первые резиденты экопромпарка смогут начать реализацию инвестиционных проектов уже осенью 2023 года.

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